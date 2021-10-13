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Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за нехватки газа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии объявило режим повышенной готовности в области энергетики из-за нехватки газа, заявил вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

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"Речь не идет о чрезвычайном положении. Мы объявили состояние тревоги (повышенной готовности - ИФ) в энергетике, чтобы предприятия энергетического сектора самым серьезным образом подошли и подготовились к возможным более сложным сценариям. Также это необходимо для того, чтобы госучреждения могли принять меры по обеспечению энергоресурсами и защите граждан в холодный период времени", - сказал Спыну, уточнив, что такое решение принято на состоявшемся заседании чрезвычайной комиссии по энергетике.

Он отметил, что принимаются меры для того, чтобы экономить газ. В частности, ряд предприятий энергетического комплекса, в том числе ТЭЦ, перешли частично на мазут или уголь.

"Делаем все, что в наших силах, чтобы смягчить для населения шок от нехватки и беспрецедентно высоких цен на газ в период беспрецедентного энергетического кризиса", - подчеркнул вице-премьер.

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Он также заявил, что "переговоры с "Газпромом" по подписанию нового долгосрочного контракта продолжаются". Также вице-премьер выразил надежду, что "удастся договориться о дальнейших поставках газа Молдавии по приемлемым ценам".

По словам Спыну, 14 октября в режиме видеоконференции пройдет очередной раунд переговоров с представителями "Газпрома". В числе тем, которые будут обсуждаться - погашение исторического долга Молдавии в $450 млн, а также порядок внедрения третьего энергетического пакета ЕС.

Контракт с "Газпромом"

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица посетовала на сложные переговоры с "Газпромом", но пообещала, что страна без газа не останется и что рассматриваются альтернативные сценарии его импорта. По словам премьера, молдавская сторона хотела бы продлить контракт на старых условиях, "но у партнеров по переговорам - другие требования и ожидания".

Действующий контракт "Молдовагаза" с "Газпромом" истек 30 сентября, а переговоры о его продлении пока не завершены. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдавия будет получать газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

С учетом Приднестровья Молдавия в среднем потребляет за год 2,8 млрд кубометров газа. Доля потребления правобережной части Молдавии составляет 1,1 млрд кубометров. Долг Приднестровья за природный газ превысил уже $7 млрд. Несмотря на оплату потребленного газа промышленными и бытовыми потребителями, власти региона аккумулируют эти деньги на так называемом "газовом счете". Этими средствами покрывается дефицит бюджета самопровозглашенной республики, размер которого достигает 45-50%

Молдавия Андрей Спыну

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