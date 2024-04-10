"Молдовагаз" может вернуться к закупкам газа у Газпрома с 1 мая

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" с 1 мая может начать покупать у "Газпрома" газ для правого берега Днестра, сообщае сайт молдавского газотранспортного оператора.

"В конце апреля истекает срок, до которого решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ANRE) "Молдовагаз" приобретает газ у госкомпании Energocom. Тем самым с 1 мая "Молдовагаз" может вернуться к обычному режиму закупок газа - у "Газпрома" или на свободном рынке", - говорится в письме оператора к ANRE, где он описывает возможные сценарии развития событий на газовом рынке Молдавии.

В частности, "Молдовагаз" отмечает, что c мая по сентябрь сможет покрыть потребности в газе путем покупки его как у "Газпрома", так и у других поставщиков на конкурентных условиях, с целью сбалансировать минимальную стоимость закупаемого газа и обеспечить им потребителей. В зимний период это невозможно, так как весь объем поставляемого "Газпромом" газа используется на левом берегу Днестра (Приднестровье) .

Директор Energocom Виктор Бынзарь сказал журналистам, что с мая предприятие больше не имеет никаких обязательств перед "Молдовагазом" и будет стараться участвовать в как можно большем количестве тендеров, чтобы продавать газ и другим компаниям - крупным потребителям.

"Именно поэтому Energocom принял участие в аукционе, объявленном Кишиневским стекольным заводом, несмотря на недовольство "Молдовагаза"", - сказал Бынзарь.

Он отметил, что 1 мая компания завершит поставку всех ранее закупленных объемов газа и начнет осуществлять новые закупки.

Ранее член административного совета Energocom Александр Слусарь выступил категорически против осуществления закупок газа у "Газпрома". Он сообщил, что Energocom купил на апрель газ на свободном рынке по ценам ниже тех, что предлагает "Газпром".

На прошлой неделе министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что с 1 мая "Молдавия будет покупать газ там, где он дешевле".

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. кубометров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.