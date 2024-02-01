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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Пашинян допустил проведение в Армении конституционного референдума

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума.

"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент - конституционный референдум", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении, анонс которого распространен этим СМИ в соцсети.

19 января Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции: "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях".

Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, "если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира".

В преамбуле действующей Конституции содержится ссылка на Декларацию о независимости Армении, в которой судьба страны увязывается с Нагорным Карабахом.

В интервью Общественному радио Армении Пашинян признал: "Мы должны урегулировать наши отношения декларацией (о независимости - ИФ)".

Армения Никол Пашинян
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