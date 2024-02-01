Пашинян считает Декларацию о независимости Армении препятствием на пути к миру

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сохранение действующей Декларации о независимости Армении приведет к новой войне с Азербайджаном, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Должна ли наша государственная политика ссылаться и исходить из совместного постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха? Если да, это означает, что мы никогда не будем иметь мира. Более того, это означает что мы сейчас будем иметь войну", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По мнению премьера, действующая декларация, на которую ссылается Конституция республики, в данный момент стала проблемой.

"Мы должны урегулировать наши отношения с декларацией (о независимости - ИФ)", - отметил Пашинян.

По его словам, усиление экономики, армии Армении в условиях существующей Декларации о независимости "провозглашает, что мы идем по пути реализации положений нашей декларации".

"Это означает, что наши соседи сформируют союз, чтобы уничтожить нас", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что обратное понимание вопроса "застрахует нас от проблем при приобретении и экспорте вооружения, поскольку понятно, что мы закупаем оружие не для нападения, а для защиты своей территории".

"И нельзя рассматривать вопрос только в логике отношений с Азербайджаном и Турцией. А что думают по этому вопросу Грузия и Иран?", - сказал Пашинян.