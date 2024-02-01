Евросовет определил условия выделения Украине макрофинансовой помощи ЕС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европейский совет принял в четверг в Брюсселе постановление о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом помощи Украине в 50 млрд евро и обозначил условия выделения этих средств Киеву.

В документе сообщается, что на основе ежегодного отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Европейский совет будет проводить каждый год обсуждение реализации средств для Киева для предоставления рекомендаций.

"При необходимости через два года Европейский совет поручит комиссии внести предложение по пересмотру в контексте нового долгосрочного бюджета", - сказано в постановлении.

При этом объясняется, что предварительным условием помощи Киеву в рамках фонда должно быть то, что "Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

В документе уточняется, что при реализации этого фонда Еврокомиссия и Украина "должны принять все соответствующие меры для защиты финансовых интересов союза, в частности, в отношении предотвращения, выявления и исправления фактов мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и иных нарушений".