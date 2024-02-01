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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Парламент Венгрии 5 февраля проголосует по заявке Швеции на членство в НАТО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Венгерский парламент 5 февраля проведет внеочередное заседание, на котором проведет голосование по вопросу присоединения Швеции к НАТО, говорится в расписании на сайте парламента. Это будет окончательное голосование.

Заседание начнется в 13:00 по местному времени (15:00 по Москве).

На прошлой неделе спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что не видит срочности в ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО. У него не было сомнений в том, что одна из оппозиционных партий, которая выступала против венгерских интересов, призовет к проведению внеочередной встречи по этому вопросу. Однако, отмечал Кёвер, "она, скорее всего, потерпит неудачу".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление

25 января власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом, Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Венгрия НАТО Виктор Орбан Турция Швеция
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