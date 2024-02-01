Пашинян сказал, что Армения не может реформировать свои ВС в сотрудничестве с РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Армения не может продолжать реализовывать с Россией концепцию реформирования вооруженных сил республики, находится в поиске стран для налаживания военно-технического сотрудничества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В январе 2022 года эта концепция (реформирования ВС Армении при сотрудничестве с Россией - ИФ) была готова, но события зимы 2022 года (блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - ИФ) дали понять, что мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны (...) понимать, насколько реалистична реализация этой концепции, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, Армении "нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера".

"Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97 процентов наших отношений в оборонной сфере были с Российской Федерацией, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам. Теперь нам предстоит понять, какие у нас отношения с Индией в этой концепции", - заявил Пашинян.

На вопрос, идет ли речь о диверсификации, премьер Армении ответил, что этот термин следует конкретизировать.

"А именно: какие отношения в сфере безопасности у Армении будут с Ираном, Грузией, США. Изменятся или нет наши отношения в области безопасности с Россией, как они изменятся? Останемся ли мы членом ОДКБ или нет? Какие отношения мы строим с Францией? Нам нужно сформулировать такую концепцию, по реализации которой у нас как минимум есть договоренности, и я думаю, что да, мы должны завершить эту концепцию в течение этого года", - сказал Пашинян.

По его словам, указанные вопросы следует решить сейчас.

В начале 2021 года Пашинян заявлял, что Армения начинает разработку концепции реформирования Вооруженных сил при сотрудничестве с РФ. По его словам, в этом процессе Армения будет тесно сотрудничать с Россией - "партнером номер один по безопасности".