Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Пашинян сказал, что Армения не может реформировать свои ВС в сотрудничестве с РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Армения не может продолжать реализовывать с Россией концепцию реформирования вооруженных сил республики, находится в поиске стран для налаживания военно-технического сотрудничества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В январе 2022 года эта концепция (реформирования ВС Армении при сотрудничестве с Россией - ИФ) была готова, но события зимы 2022 года (блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - ИФ) дали понять, что мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны (...) понимать, насколько реалистична реализация этой концепции, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, Армении "нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера".

"Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97 процентов наших отношений в оборонной сфере были с Российской Федерацией, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам. Теперь нам предстоит понять, какие у нас отношения с Индией в этой концепции", - заявил Пашинян.

На вопрос, идет ли речь о диверсификации, премьер Армении ответил, что этот термин следует конкретизировать.

"А именно: какие отношения в сфере безопасности у Армении будут с Ираном, Грузией, США. Изменятся или нет наши отношения в области безопасности с Россией, как они изменятся? Останемся ли мы членом ОДКБ или нет? Какие отношения мы строим с Францией? Нам нужно сформулировать такую концепцию, по реализации которой у нас как минимум есть договоренности, и я думаю, что да, мы должны завершить эту концепцию в течение этого года", - сказал Пашинян.

По его словам, указанные вопросы следует решить сейчас.

В начале 2021 года Пашинян заявлял, что Армения начинает разработку концепции реформирования Вооруженных сил при сотрудничестве с РФ. По его словам, в этом процессе Армения будет тесно сотрудничать с Россией - "партнером номер один по безопасности".

Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });