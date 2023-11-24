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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Армении заявили, что примут решение по членству в ОДКБ с учетом интересов страны

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В вопросе выхода из ОДКБ Армения примет решение, исходя из интересов страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если на данный момент мы приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан и диаспоры.

"Наши партнеры по ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую нам помощь и поддержку, в то же время членство является непреодолимым препятствием для получения помощи с других сторон, то мы должны принимать решение, исходя из наших интересов", - отметил премьер Армении.

Он пояснил, что Армения "хочет сделать все до последней возможности, чтобы полностью понять ОДКБ и сделать армянскую позицию понятной для организации".

Армения Никол Пашинян ОДКБ
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