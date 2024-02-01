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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Shell пока не видит влияния ситуации в Красном море на СПГ-рынок

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Shell пока не видит влияния ситуации в Красном море на рынок сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава компании, одного из крупнейших СПГ-игроков, Ваел Саван (Wael Sawan).

"Мы не видим сейчас существенного количества прерывания поставок СПГ, потому что в реальности, особенно с таким портфелем, как у нас (..) мы способны оптимизировать и осуществлять свопы внутри своего портфеля", - сказал он, добавив, что не хочет давать прогнозов относительно остатка года, отметив, что существуют неопределенности, например, относительно спроса в Азии.

"Мы уверены, что потребление СПГ будет расти, в частности, из соображений энергетической безопасности в Европе, но также и в Азии, которая продолжает демонстрировать сильный спрос", - также сказал Саван.

Он отметил, что в нескольких азиатских странах наблюдается снижение производства газа (Вьетнам, Филиппины), поэтому они недавно начали импортировать СПГ, выразив уверенность, что в будущем "довольно много скрытого спроса выйдет на рынок".

Глава Shell также отметил, что цены на СПГ сейчас снова стабилизируются.

"Со стороны предложения в следующем году мало новых мощностей выходит на рынок, но вы увидите, что оно увеличится в США и Катаре, в основном во второй половине десятилетия", - заметил Саван.

Он отметил, что Shell играет на сырьевых рынках, что дает возможность получить прибыль от (роста - ИФ) американского индекса Henry Hub, или от цены на нефть Brent (существенное количество СПГ-контрактов по цене привязано к цене Brent - ИФ), или от европейского индекса TTF или азиатского JKM, поэтому в компании не переживают относительно периодов увеличения предложения, потому что это дает ей возможность играть на стороне offtake-контрактов, которые она заключила в прошлом.

После нападения ХАМАС на Израиль и начала операции израильских военных в секторе Газа некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники стали обстреливать суда в Красном море, за чем последовали авиаудары США и Британии. Атаки хуситов затрагивают маршруты, на которые приходится 15% международного морского трафика.

Shell Красное море
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