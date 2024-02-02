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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Теплоснабжение в Бишкеке планируется восстановить за 2-3 дня

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Система теплоснабжения Бишкека после аварии на ТЭЦ будет восстановлена в течение 2-3 дней, сообщил заместитель министра энергетики Киргизии Насипбек Керимов на пресс-конференции в пятницу.

"Система теплоснабжения Бишкека будет восстановлена в течение 2-3 дней. Сейчас ТЭЦ работает в режиме рециркуляции", - сказал Керимов.

По его совам, часть оборудования на теплоцентрали остановлена.

"Авария произошла примерно в 03:00 в котельном цехе на котле 14. В целях поддержания работы оборудования введены ограничения по горячей воде. Перебоев с электроэнергией нет", - отметил Керимов.

Заместитель директора теплоцентрали Шаршенбек Сарыкеев добавил, что отопления нет в южных микрорайонах Бишкека, полностью отключена подача горячей воды всем потребителям столицы Киргизии.

Ранее стало известно, что на ТЭЦ Бишкека произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

Бишкек Шаршенбек Сарыкеев ТЭЦ
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