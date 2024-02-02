Молдавский поставщик электроэнергии Premier Energy попросил повысить тариф на 16%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Поставщик электроэнергии Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) запрос о повышении тарифа для бытовых потребителей на 16% до 2,77 лея за 1 кВт.ч с текущих 2,39 лея за 1 кВт.ч.

Запрос компании опубликован на сайте НАРЭ. Причинами для пересмотра цен Premier Energy назвала, в частности, закупочные тарифы на электроэнергию, прогноз курса молдавского лея и уровня инфляции, тарифы на транспортировку электроэнергии.

Premier Energy просит повысить тариф с 1 марта.

Поставки электроэнергии в Молдавии также осуществляет компания FEE Nord (обслуживает север Молдавии).

В 2023 году тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии снижались четыре раза, последний раз – в ноябре. Так, тариф для клиентов Premier Energy был снижен на 7% – с 2,57 лея за 1 кВт.ч. до 2,39 лея за 1 кВт.ч, а для клиентов FEE Nord – на 10% с 3,2 лея за 1 кВт.ч до 2,88 лея за 1 кВт.ч. Тогда причинами для изменения тарифов в НАРЭ назвали снижение средней закупочной цены электроэнергии примерно на 3-4%, изменение прогнозов по объемам ее закупки, а также укрепление среднего курса нацвалюты в сравнении с заложенным в тарифы.

До этого тарифы были снижены в начале июля (для клиентов Premier - на 14%, а для клиентов FEE Nord - на 10,6%), в апреле (на 12,5% и на 6,8% соответственно), а также с 1 января (на 26% и на 17% соответственно).

Молдавия покрывает более 80% своих энергопотребностей за счет электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье. Договор с ГРЭС заключен до конца 2024 года.

Официальный курс на 2 февраля - 17,78 лея/$1.