Минэнерго Молдавии заявило, что запасов газа хватит до конца марта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Созданных Молдавией с осени запасов газа хватит до конца марта, заявил министр энергетики Виктор Парликов на одном из молдавских телеканалов.

"По состоянию на 1 января в хранилищах оставалось чуть менее 400 млн кубометров газа. С учетом того, что не все время будет так холодно, как сейчас, этого газа должно хватить до конца марта. Если даже не хватит, можно будет закупать дополнительные объемы на бирже. Тем более, что цены сейчас благоприятны", - сказал Парликов.

По его словам, в настоящее время компания "Молдовагаз" уже готовит запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) о снижении тарифа на газ.

"Маловероятно, что успеют подготовить все документы, чтобы снизить тариф для потребителей с 1 февраля. Но я думаю, что в течение февраля такое решение будет принято агентством по регулированию в энергетике. В то же время, нужно быть внимательными. Сейчас цена на газ хорошая, и мы будет его закупать, в том числе, по такой цене. Но мы не можем надеяться на то, что весь год закупочная цена будет $300 (за 1 тыс. куб. м - ИФ). Мы помним, что было в 2022 году, и в начале 2023 года", - отметил министр.

В настоящее время потребители в Молдове платят 18,07 лея ($1,05) за кубометр газа (с учетом НДС). Последний раз тариф был пересмотрен в июне 2023 года и снижен более чем на 30%. В прошлом отопительном сезоне потребители платили по 29, 27 лея за кубометр.

Как сообщалось, пятилетний контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" (MOEX: GAZP) начал действовать с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии сократился на 30% - до 5,7 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года, с 4 декабря поставляет весь объем в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Молдавия закупает газ на спотовом рынке, также были созданы резервы в хранилищах в Румынии и на Украине. Перед отопительным сезоном резервы газа превышали 700 млн кубометров.