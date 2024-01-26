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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Молдовагаз" запросил у регулятора снижения тарифов на газ для потребителей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) запрос о пересмотре тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году.

Как сообщила пресс-служба компании, согласно расчетному проекту, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается снизить на 12,5% - до 13,347 леев за тысячу кубометров. "Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF, а также значительное уменьшение корректирующей составляющей регулируемого дохода поставщика (тарифных отклонений) за 2023 год", - говорится в пресс-релизе.

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Вместе с тем, конечная стоимость газа для потребителей будет зависеть от того, когда вступят в силу новые тарифы (по закону НАРЭ может рассматривать запрос поставщика в течение 90 дней).

Если газ по новым тарифам будет рассчитываться с 1 января, то для бытовых потребителей его стоимость составит 16,062 лея за кубометр (без НДС), а с учетом НДС - 17,34 лея за кубометр (снижение на 4% по сравнению с действующим тарифом). Если тарифы вступят в силу с 1 марта - 14,671 лея за кубометр (с НДС - 15,84 лея, снижение на 12,3%), с 1 апреля - 13,720 лея за кубометр (с НДС - 14,81 лея, снижение на 18%), с 1 мая - 13,025 лея за кубометр (с НДС - 14,07 лея, снижение на 22,1%).

Для потребителей, которые подключены к сетям высокого давления, снижение тарифа в зависимости от срока вступления в силу может составить от 20,1% до 37,7%, среднего давления - от 16% до 33,6%.

"Молдовагаз" объясняет разницу в уровне снижения тарифов "изменением структуры потребления на разных уровнях давления, увеличением протяженности сетей низкого давления, а также утверждением новых тарифов для дистрибьюторов в июле 2023 года".

В настоящее время тариф на газ для бытовых потребителей в Молдавии составляет 18,06 лея за кубометр (с учетом НДС). В зимний период правительство Молдавии выделяет компенсации, в зависимости от степени уязвимости (всего их семь) потребителя тариф может составлять от 12 тыс. леев за тысячу кубометров газа. Разницу "Молдовагазу" компенсирует правительство.

Молдовагаз Молдавия
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