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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Литве на военных учениях проверят готовность комендатур

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Литве в мае на армейских учениях "Гроза Перкунаса 2024" проверят подготовку комендатур, сообщили в пресс-службе вооруженных сил республики.

По сценарию учений, в Вильнюсском и Каунасском районах будут назначены военные коменданты, а комендантские подразделения интегрируются в муниципальную структуру.

Согласно проекту легализации военных комендатур, рассматриваемому в Сейме, военная комендатура будет являться государственным учреждением с утвержденной структурой, которое будет оказывать поддержку военному коменданту путем подачи ему предложений, администрирования кадрового состава в комендантском подразделении и обеспечения выполнения других задач, возложенных на военного коменданта командующим вооруженными силами.

При комендатурах должны быть созданы подразделения, подчиненные военным комендантам и состоящие из военных запаса, комендантских стрелков и других подготовленных людей.

Также планируется провести масштабные мобилизационные учения, пригласив военных действующего запаса пройти повторную подготовку в войсках.

Военные литовской армии заранее свяжутся с бойцами действующего резерва и проинформируют их о дальнейших действиях.

В Минобороны Литвы подчеркивают, что учения направлены на планирование и совершенствование организации вооруженной обороны государства. Они пройдут в апреле - мае параллельно с крупнейшими в этом году учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Минобороны НАТО Сейм Литва
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