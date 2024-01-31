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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Песков назвал начавшиеся учения НАТО угрозой безопасности России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия воспринимает начавшиеся в Европе масштабные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как угрозу своей безопасности с учетом того, что альянс является инструментом конфронтации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Однозначно воспринимает. В нашем понимании НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас, так мы к этому относимся", - сказал он на брифинге, комментируя начало масштабных учений НАТО и отвечая на вопрос, считает ли Россия их угрозой.

При этом он добавил, что соответствующие меры Россией постоянно принимаются. "Тем более на фоне того, как альянс, не переставая на протяжении нескольких десятилетий, двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - сказал Песков.

Дмитрий Песков НАТО Европа
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