ХАМАС рассчитывает на освобождение Марвана Баргути в обмен на заложников

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в руководстве этой группировки продолжают изучать предложенные условия сделки с Израилем и рассчитывают на освобождение в обмен на заложников в том числе одного из полевых командиров и лидеров ФАТХа Марвана Баргути, осужденного в Израиле пожизненно.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Хамдана, ХАМАС рассчитывает на освобождение тысяч палестинцев, в том числе и отбывающих пожизненные сроки. Кроме Баргути он упомянул Ахмада Саадата, боевика и генсека Народного фронта освобождения Палестины.

"В противном случае это будет неприемлемо для нашего движения", - сказал Хамдан.

Комментируя ноябрьское перемирие, которое продлилось неделю, он заявил, что его нарушили израильтяне.

Ранее в пятницу представитель катарского МИД сообщил, что ХАМАС дал предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.