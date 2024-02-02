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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ХАМАС рассчитывает на освобождение Марвана Баргути в обмен на заложников

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в руководстве этой группировки продолжают изучать предложенные условия сделки с Израилем и рассчитывают на освобождение в обмен на заложников в том числе одного из полевых командиров и лидеров ФАТХа Марвана Баргути, осужденного в Израиле пожизненно.

Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Хамдана, ХАМАС рассчитывает на освобождение тысяч палестинцев, в том числе и отбывающих пожизненные сроки. Кроме Баргути он упомянул Ахмада Саадата, боевика и генсека Народного фронта освобождения Палестины.

"В противном случае это будет неприемлемо для нашего движения", - сказал Хамдан.

Комментируя ноябрьское перемирие, которое продлилось неделю, он заявил, что его нарушили израильтяне.

Ранее в пятницу представитель катарского МИД сообщил, что ХАМАС дал предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Газа Израиль Марван Баргути Усама Хамдан Катар
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