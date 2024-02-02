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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников

В МИД Катара надеются, что условия соглашения начнут выполняться в ближайшие несколько недель

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными, передают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД Катара.

По его словам, соглашение о перемирии, которое посредники согласовали с израильской стороной, группировке представили 1 февраля. Ранее его одобрила израильская сторона, теперь посредники получили предварительное подтверждение от ХАМАС.

Дипломат считает, что "есть надежды на хорошие новости" относительно потенциального перемирия "в ближайшие несколько недель".

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. Официально о подробностях возможного соглашения пока не сообщалось.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, обстрелял израильскую территорию ракетами, а боевики группировки совершили вылазку и убили больше 1200 человек и захватили больше двухсот заложников. После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В ноябре 2023 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о перемирии во время которого террористы освободили 105 заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем заключенных палестинцев. Перемирие продолжалось с 24 ноября по 30 ноября.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар МИД ХАМАС
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