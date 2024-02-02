Глава политбюро ХАМАС потребовал вывода израильских войск из сектора Газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава политбюро террористического движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава, сообщает EFE со ссылкой на телеграм-канал группировки..

"Мы подтверждаем нашу позицию - любые переговоры должны привести к полному прекращению агрессии, выводу оккупационной армии за пределы сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в места их проживания", - заявил он.

Хания также указал на необходимость восстановления сектора Газа и заключения "серьезного" соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

По его словам, таких же принципов придерживается и группировка "Исламский джихад", которая также удерживает израильских заложников.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что в руководстве палестинской группировки продолжают обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа. Он добавил, что ХАМАС рассчитывает на освобождение тысяч палестинцев, в том числе и отбывающих пожизненные сроки, в частности, он привел два имени - Марвана Баргути и Ахмада Саадата.