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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Ираке отвергли заявления США о согласовании ударов по проиранским группировкам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Утверждения Вашингтона о координации с Багдадом операции по нанесению ударов по проиранским группировкам не соответствуют действительности, заявили в субботу иракские власти.

"Американская сторона солгала и преднамеренно сфальсифицировала факты, когда сообщила о координации с нами в преддверии этой агрессии. Это - ложная информация, нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в мире", - говорится в коммюнике правительства Ирака, текст которого приводит агентство EFE.

В Багдаде отметили, что американские удары "поставят безопасность Ирака и всего нашего региона на край пропасти".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

Ирак США
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