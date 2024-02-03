В Багдаде сообщили о гибели 16 человек в результате ударов США по Ираку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Удары, нанесенные США по целям в Ираке, привели к гибели шестнадцати человек, сообщили в субботу в иракском правительстве.

"Эта явная агрессия привела к гибели 16 человек, включая мирных граждан, еще 25 ранены. Ущерб нанесен жилым домам, частной собственности", - приводит агентство ЭФЭ выдержки из коммюнике представителя правительства Ирака.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим, по мнению американских военных, за обстрелами баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.