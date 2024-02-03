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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Тегеран счел стратегической ошибкой американские удары в Сирии и Ираке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - США совершили стратегическую ошибку, нанеся удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии, заявили в субботу в МИД Ирана.

"Ночные удары по Сирии и Ираку - это авантюра и стратегическая ошибка американского руководства. Единственное, к чему это приведет, - это эскалация напряженности и нестабильность в регионе", - цитируют западные СМИ заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства Насера Канани.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

Иран США Ирак Сирия
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