Тегеран счел стратегической ошибкой американские удары в Сирии и Ираке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - США совершили стратегическую ошибку, нанеся удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии, заявили в субботу в МИД Ирана.

"Ночные удары по Сирии и Ираку - это авантюра и стратегическая ошибка американского руководства. Единственное, к чему это приведет, - это эскалация напряженности и нестабильность в регионе", - цитируют западные СМИ заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства Насера Канани.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.