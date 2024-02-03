Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия, сообщает в субботу агентство EFE.

В миреМИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и ИракуМИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и ИракуЧитать подробнее

Заседание пройдет в ближайшие дни, оно позволит "выработать позицию по поводу повторяющихся атак США в стране".

Депутаты также коснутся "необходимости добиться прекращения нарушения суверенитета Ирака со стороны сил международной коалиции". Речь идет о возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Часть сил коалиции базируется на иракской территории. В правительстве Ирака недавно заявляли о намерении согласовать с Вашингтоном уход иностранных военных из страны.

В заявлении парламента подчеркивается, что сейчас нет необходимости в продолжении иностранного военного присутствия, а сам факт размещения сил США и их союзников стал угрозой для суверенитета Ирака.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид со своей стороны заявил в коммюнике о важности проведения экстренной встречи с премьером страны, спикером парламента и лидерами всех ведущих политических сил, "чтобы обсудить очередную американскую агрессию и ее последствия".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

Умер сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США

Власти сообщили о рабочем состоянии турбогенераторов и котлов на ТЭЦ Бишкека

Власти сообщили о рабочем состоянии турбогенераторов и котлов на ТЭЦ Бишкека

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

Иракская группировка заявила об очередных ударах по базам США

В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

Что случилось этой ночью: суббота, 3 февраля

Спикер палаты представителей призвал Байдена применить силу в отношении Ирана

Спикер палаты представителей призвал Байдена применить силу в отношении Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });