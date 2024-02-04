Хуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США и Британии в Йемене

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хуситы после очередных авиаударов США и Британии по позициям в Йемене заявили, что не оставят эти атаки без ответа, а также о том, что продолжат поддерживать палестинцев, передает в воскресенье Al Jazeera со ссылкой на представителя хуситов.

"Эти атаки не вынудят нас прекратить поддерживать палестинский народ в секторе Газа", - заявил представитель хуситов Яхья Сари.

Он отметил, что авиаудары пришлись на позиции мятежников в Сане, столице Йемена, а также на других территориях, удерживаемых хуситами. Он пообещал, что атаки без ответа не останутся.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.