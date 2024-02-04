Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Хуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США и Британии в Йемене

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хуситы после очередных авиаударов США и Британии по позициям в Йемене заявили, что не оставят эти атаки без ответа, а также о том, что продолжат поддерживать палестинцев, передает в воскресенье Al Jazeera со ссылкой на представителя хуситов.

В миреАмериканские военные уничтожили крылатую ракету хуситов в ЙеменеЧитать подробнее

"Эти атаки не вынудят нас прекратить поддерживать палестинский народ в секторе Газа", - заявил представитель хуситов Яхья Сари.

Он отметил, что авиаудары пришлись на позиции мятежников в Сане, столице Йемена, а также на других территориях, удерживаемых хуситами. Он пообещал, что атаки без ответа не останутся.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

Хроника 17 декабря 2023 года – 04 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 февраля

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю отдельно от Украины

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили
Операция США и союзников против хуситов

Пентагон подтвердил удары по позициям йеменских хуситов

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

Умер сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });