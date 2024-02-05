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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Подготовленный в Сенате США законопроект предусматривает $60 млрд помощи Украине

В миреСенат США обнародовал законопроект о защите границы и помощи Израилю и УкраинеСенат США обнародовал законопроект о защите границы и помощи Израилю и УкраинеЧитать подробнее

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительный пакет мер по обеспечению национальной безопасности, который был обнародован по итогам длительных переговоров администрации и сенаторов от двух партий, включает $60,06 млрд на поддержку Украины.

Из них $19,85 млрд должны пойти на восполнение запасов военного вооружения и техники, предоставленных Украине со складов Пентагона; $13,8 млрд - на закупки Украиной оружия и боеприпасов в США; $14,8 млрд - на продолжение поддержки Украины со стороны США посредством военной подготовки, обмена разведданными и других вспомогательных мероприятий.

Документ также включает $8 млн на продолжение надзора за американской помощью.

Законопроект на 370 страницах был подготовлен после нескольких месяцев переговоров администрации и сенаторов от двух партий. Полная дополнительная сумма, которая включает средства на охрану границы, помощь Израилю и Украине и другие приоритеты внешней политики, составляет $118 млрд, из которых около $20 млрд запланированы на пограничный компонент.

США Украина Пентагон
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