Подготовленный в Сенате США законопроект предусматривает $60 млрд помощи Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительный пакет мер по обеспечению национальной безопасности, который был обнародован по итогам длительных переговоров администрации и сенаторов от двух партий, включает $60,06 млрд на поддержку Украины.

Из них $19,85 млрд должны пойти на восполнение запасов военного вооружения и техники, предоставленных Украине со складов Пентагона; $13,8 млрд - на закупки Украиной оружия и боеприпасов в США; $14,8 млрд - на продолжение поддержки Украины со стороны США посредством военной подготовки, обмена разведданными и других вспомогательных мероприятий.

Документ также включает $8 млн на продолжение надзора за американской помощью.

Законопроект на 370 страницах был подготовлен после нескольких месяцев переговоров администрации и сенаторов от двух партий. Полная дополнительная сумма, которая включает средства на охрану границы, помощь Израилю и Украине и другие приоритеты внешней политики, составляет $118 млрд, из которых около $20 млрд запланированы на пограничный компонент.