Глава Samsung оправдан судом по делу о слиянии Cheil и Samsung C&T

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейский суд вынес оправдательный приговор председателю правления Samsung Electronics Co. Ли Джэёну (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён), по обвинению в финансовых преступлениях, связанных, в частности, с давним делом о слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T.

Слияние двух компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать крупнейшим акционером Samsung C&T, де-факто холдинговой компании Samsung Group.

Прокуратура посчитала условия обмена акций несправедливыми, поскольку выручка Samsung C&T превышала доходы Cheil в 5,5 раза, и требовала пятилетнего заключения для Ли Джэёна. Глава Samsung отвергал все обвинения, называя слияние компаний "обычным бизнесом".

По мнению суда, прокуратура не представила достаточных доказательств того, что сделка была проведена с нарушением закона или была совершена с единственной целью усиления Ли Джэёном контроля над Samsung Electronics, сообщает Market Watch. Суд также отметил, что не было доказано нанесение вреда интересам других акционеров и мошенничество с отчетностью.

Ли Джэён, внук основателя Samsung, был официально назначен председателем правления компании в октябре 2022 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правления Samsung, но фактически возглавлял ее с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Все ключевые решения Samsung в последние годы принимались только с согласия Ли Джэёна.

Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, умер в октябре 2020 года.

В январе 2021 года суд приговорил Ли Джэёна к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако он был освобожден досрочно спустя несколько месяцев - в августе 2021 года.

Акции Samsung подешевели на 1,2% по итогам торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 21%.