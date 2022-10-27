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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Наследник Samsung" возглавил правление Samsung Electronics

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Samsung Electronics Co. назначила председателем правления Ли Джэёна (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён), внука основателя конгломерата, пишет The Wall Street Journal.

Совет директоров Samsung принял это решение с учетом "неопределенности глобальной деловой среды и необходимости ужесточения контроля".

Ли Чжэ Ён неофициально руководил компанией с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели, до задержания в январе 2016 года и тогда был зампредом правления. Все ключевые решения в компании в тот период принимались только с согласия "наследника Samsung".

Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, умер в октябре 2020 года.

В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли Чжэ Ёна виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний, и приговорил его к пяти годам тюрьмы. Он провел год в заключении, Высокий суд Сеула сократил ему срок заключения до 2,5 лет, а также отложил на 4 года приведение приговора в исполнение, и в феврале 2018 года бизнесмен вышел на свободу.

В январе 2021 года суд по итогам повторного рассморения дела приговорил его еще к 2,5 годам заключения по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли освободился досрочно, в августе 2021 года.

С начала 2022 года капитализация Samsung снизилась на 24%.

Samsung Южная Корея Samsung Electronics Ли Чжэ Ён Ли Джэён
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