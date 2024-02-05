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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Ограничение на поездки дипломатов РФ может войти в новый пакет санкций ЕС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза могут быть введены в рамках 13-го пакета санкций ЕС в отношении России, пишет в понедельник европейская редакция издания Politico.

"Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне. Этого уже длительное время просит Чехия", - сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

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Корреспондент Польского радио в Брюсселе в свою очередь выяснила, что в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 человек и компаний.

"Сейчас в этот список включены почти 2 тыс. имен, компаний и организаций. Кроме включения в него еще 250 имен и компаний в новом пакете санкций также должен фигурировать запрет на торговлю с компаниями, которые обходят эмбарго на поставки вооружений России", - отмечает радио.

"В 13-й пакет войдут индивидуальные, а не секторальные санкции. Речь идет о включении лиц и компаний в черный список, в соответствии с которым будет запрещен въезд в ЕС и применена блокировка активов", - передает в понедельник Польское радио.

"Польша вместе с тремя государствами Балтии призывала к наиболее амбициозным санкциям, среди предложений этой "четверки" был запрет на импорт СПГ и алюминия, однако эти позиции в 13-й пакет включены не будут", - отмечает Польское радио.

ЕС РФ
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