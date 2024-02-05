Хуситы сообщили о 300 американских ударах по объектам в Йемене

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - США осуществили примерно 300 ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на замглавы МИД хуситов Хусейна аль-Эззи.

"Проблема между США и нами заключается в том, что они напали на нашу страну. На сегодняшний день они нанесли почти 300 авиаударов по нашей земле", - сказал он.

"И США, и Великобритания должны быть готовы понести ответственность. Они должны заплатить высокую цену", - добавил аль-Эззи.

Замглавы МИД также обвинил США в "милитаризации Красного моря", назвав Вашингтон "единственной угрозой морскому судоходству". В то же время он сообщил, что хуситы продолжат реализацию своего плана по предотвращению прохода всех израильских судов через Красное море.

"Это временная мера, она продлится до тех пор, пока агрессия против сектора Газа не закончится и не откроются контрольно-пропускные пункты для провоза продуктов питания и медикаментов в анклав", - сказал аль-Эззи.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Великобритании нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

В ночь на понедельник коалиция во главе с США и Великобританией вновь нанесла удары в Йемене - по объектам хуситов в провинциях Саада и Ходейда.