Хуситы заявили об атаках на суда США и Великобритании в Красном море

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мятежники-хуситы во вторник заявили, что запустили ракеты по двум судам в Красном море - по американскому и британскому, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил в телевизионном обращении, что ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide.

При этом судно Star Nasia шло под флагом Маршалловых островов, а Morning Tide - под флагом Барбадоса.

По информации фирмы Ambrey, занимающейся морской безопасностью, судно Morning Tide получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал. Атака произошла к западу от йеменского порта Ходейда.

Ранее во вторник Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские войска в целях самообороны уничтожили в Красном море два беспилотных катера хуситов, оснащенных взрывчаткой.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.