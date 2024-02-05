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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

США и Великобритания нанесли 15 авиаударов по позициям хуситов в Йемене

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Коалиция во главе с США и Великобританией нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене, сообщают арабские СМИ.

По данным телеканала Al Mayadeen, было совершено 11 авианалетов на провинцию Ходейда на западе Йемена, а также четыре на провинцию Саада на севере Йемена.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.

Хроника 17 декабря 2023 года – 05 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен США
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