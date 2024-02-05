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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе продолжается подготовка 13-го пакета санкций против России идет, хотя государства-члены Евросоюза еще не договорились по нему окончательно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

"Мы готовим новый пакет санкций против России. (...) Работа продолжается: пакет затронет многих людей и институты от персональных санкций до фирм разных стран, которые участвуют в обходе санкций. Но между государствами-членами до сих пор нет окончательного согласия, поэтому я не могу вдаваться в подробности", - сказал Боррель.

По его словам, работа над санкциями против России ведется на постоянной основе, "каждый месяц появляется новый пакет санкций против России".

Боррель сообщил, что он находился в пути на Украину и сделал остановку в Варшаве для консультаций с польской стороной, "чтобы лучше понять, что происходит в Украине, и как мы можем продолжать нашу поддержку".

Евросоюз Жозеп Боррель Украина Польша Радослав Сикорский
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