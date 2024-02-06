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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

США уничтожили два беспилотных катера йеменских хуситов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские войска в целях самообороны нанесли удар и уничтожили в Красном море два беспилотных катера, оснащенных боезарядами, сообщило во вторник Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

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"5 февраля примерно в 15:30 (время йеменской столицы Саны, соответствует московскому) силы Центрального командования США нанесли удар в целях самообороны по двум хуситским беспилотным надводным аппаратам, начиненным взрывчаткой", - говорится в сообщении.

Американские военные определили, что беспилотники представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе, отметили в командовании.

Накануне американские войска сообщили, что в минувшее воскресенье были нанесены новые удары по позициям хуситов в Йемене. В частности, поражена крылатая ракета наземного базирования и четыре противокорабельные ракеты, которые были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море.

В субботу американские и британские войска атаковали позиции хуситов в Йемене, нанеся удары по 36 объектам в 13 районах.

Хроника 17 декабря 2023 года – 06 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США хуситы Красное море
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