Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Болгарские фермеры во вторник проводят акции протеста после того, как им не удалось достичь соглашения с властями по вопросу о поддержке сельскохозяйственной отрасли.

По данным болгарского телевидения, тяжелой сельскохозяйственной техникой заблокированы не менее 80 автотрасс по всей стране. Накануне не менее 20 фермерских объединений потребовали отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева.

В миреПортугальские фермеры начали протестовать вслед за французскими аграриямиЧитать подробнее

Глава правительства Болгарии Николай Денков назвал протесты политическими, отметив, что неслучайно они проходят незадолго до ротации в кабинете министров, когда в соответствии с достигнутой ранее договоренностью на смену ему во главе правительства должна будет встать Мария Габриэль.

Ранее болгарские власти пообещали выделить работникам животноводческой, молочной промышленности, а также овощеводам 150 млн левов (76,7 млн евро) в качестве мер поддержки. Ожидается, что помощь получат и зернопроизводители, если они смогут доказать налоговикам, что в течение прошлого года работали в убыток. Однако эти меры протестующих не удовлетворили.

Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Президент Казахстана предложил на пост премьера главу своей администрации Бектенова

В ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на 50 млрд евро

Президентские выборы в Сенегале перенесены с февраля на декабрь

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 6 февраля

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

У Карла III диагностировали рак

У Карла III диагностировали рак
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });