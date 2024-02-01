Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Португальские фермеры начали протестовать вслед за французскими аграриями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Португальские фермеры вслед за крестьянами во Франции и других странах Европы начали проводить акции протеста: заблокировали дороги на тракторах с севера на юг страны, сообщает телерадиокомпания RTP.

Акция была запланирована заранее и началась в 6:00 по местному времени (9:00 по Москве). К 7:30 по местному времени несколько автодорог в стране уже были закрыты. В районе города Гуарда на северо-востоке Португалии сконцентрировано около 200 тракторов, и в Порталегри на границе с Испанией еще примерно столько же. Кроме того, в городе Сантарен в центральной части Португалии на дорогах выставлены еще около 100 тракторов, а в городе Бежа на юге Португалии - 45 тракторов.

Несмотря на ограничения движения никаких серьезных случаев нарушения общественного порядка зафиксировано не было.

Накануне правительство Португалии объявило о выделении пакета чрезвычайной помощи объемом 500 млн евро, в рамках которого будет на 55% снижен налог на дизельное топливо, а также 120 млн евро будут направлены на поддержку органического сельского хозяйства и смешанного земледелия. Также около 200 млн евро будут направлены на меры, призванные смягчить воздействие засухи.

Протесты аграриев в последние недели затронули многие европейские страны. Так, во Франции фермеры протестовали более двух недель, блокировали шоссе близ Парижа тракторами и поджигали сено, чтобы блокировать доступ к аэропорту Тулузы.

Протесты фермеров во Франции

7
Португалия Франция Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта

Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта

Что случилось этой ночью: четверг, 1 февраля

Операция США и союзников против хуситов

Американский эсминец сбил ракету и три дрона хуситов

Американский эсминец сбил ракету и три дрона хуситов
Операция США и союзников против хуситов

США атаковали в Йемене 10 дронов, которые хуситы готовили к запуску

Вашингтон на переговорах по Газе настаивает на долгосрочном прекращении огня

Вашингтон на переговорах по Газе настаивает на долгосрочном прекращении огня
Операция США и союзников против хуситов

Йеменские хуситы атаковали американское торговое судно в Аденском заливе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });