Португальские фермеры начали протестовать вслед за французскими аграриями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Португальские фермеры вслед за крестьянами во Франции и других странах Европы начали проводить акции протеста: заблокировали дороги на тракторах с севера на юг страны, сообщает телерадиокомпания RTP.

Акция была запланирована заранее и началась в 6:00 по местному времени (9:00 по Москве). К 7:30 по местному времени несколько автодорог в стране уже были закрыты. В районе города Гуарда на северо-востоке Португалии сконцентрировано около 200 тракторов, и в Порталегри на границе с Испанией еще примерно столько же. Кроме того, в городе Сантарен в центральной части Португалии на дорогах выставлены еще около 100 тракторов, а в городе Бежа на юге Португалии - 45 тракторов.

Несмотря на ограничения движения никаких серьезных случаев нарушения общественного порядка зафиксировано не было.

Накануне правительство Португалии объявило о выделении пакета чрезвычайной помощи объемом 500 млн евро, в рамках которого будет на 55% снижен налог на дизельное топливо, а также 120 млн евро будут направлены на поддержку органического сельского хозяйства и смешанного земледелия. Также около 200 млн евро будут направлены на меры, призванные смягчить воздействие засухи.

Протесты аграриев в последние недели затронули многие европейские страны. Так, во Франции фермеры протестовали более двух недель, блокировали шоссе близ Парижа тракторами и поджигали сено, чтобы блокировать доступ к аэропорту Тулузы.