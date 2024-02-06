Суд в США отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд США во вторник постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия, сообщают американские СМИ.

"Любой иммунитет (...), действовавший во время работы на посту президента, в дальнейшем не обеспечивает защиты от уголовного преследования", - говорится в решении суда.

Соответствующее решение было принято единогласно тремя судьями, рассматривающими дело.

Вопрос об иммунитете возник в связи с рассмотрением в судах событий 6 января 2021 года, когда поддерживавшие Трампа демонстранты ворвались в Капитолий. Адвокаты Трампа настаивали на том, что раз на тот момент он еще был президентом, значит, его нельзя привлекать к ответственности в суде в рамках этого дела.

Американские СМИ отмечают со ссылкой на представителя экс-президента, что тот оспорит решение суда.

Спецпрокурор Джек Смит проводит расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, затем его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.