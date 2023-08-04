Трамп в суде не признал вину по делу о беспорядках после выборов президента в 2020 году

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Дональда Трампа официально уведомили о предъявленных ему обвинениях в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и спровоцировавших его событиях, сообщают американские СМИ.

Ему зачитали обвинения в федеральном суде в Вашингтоне. Речь, как сообщалось, идет о четырех пунктах, в том числе о "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".

В свою очередь, экс-президент заявил, что не признает себя виновным.

Этим делом занимается спецпрокурор Джек Смит. В ходе разбирательства Смит расследовал, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь оспорить результаты последних президентских выборов, проигранных им. Считается, что именно это привело к беспорядкам в январе 2021 года: тогда сторонники 45-го американского президента, проводившие демонстрацию в Вашингтоне, ворвались в здание Конгресса США.

Таким образом, Трампу за последние месяцы предъявили обвинения по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Накануне экс-президень заявил, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Следующие президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах в 2024 году.