Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Фото: David Becker/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, признанный виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, должен будет выплатить $454 млн штрафа, говорится в опубликованном решении суда, сообщает телеканал CNN.

Как только решение будет вручено Трампу, у него будет 30-дней для подачи апелляции. В течение этого периода Трампу нужно будет внести наличные или разместить облигации, чтобы покрыть $355 млн, которые изначально назначил суд, и дополнительно около $100 млн в качестве процентов.

Ответственными за мошенничество в гражданском деле, возбужденном генеральным прокурором Нью-Йорка Летитой Джеймс, признаны также сыновья бывшего президента - Дональд-младший и Эрик. Они должны выплатить по $4 млн каждый.

Виновными Трампа и сыновей суд в Нью-Йорке признал на прошлой неделе. Помимо штрафных санкций им запрещено работать сотрудниками или директорами любой корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США изучают возможность использования замороженных российских активов

США изучают возможность использования замороженных российских активов

Минфин США внес "Совкомфлот" в список SDN

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег оставила статус РФ неизменным

Структура S7 по ремонту самолетов подпала под санкции США

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний

Мечел, ТМК и СУЭК включены в SDN List

США ввели санкции против НСПК и ряда банков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });