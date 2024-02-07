В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина.

"Да, я могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам в среду.

Его попросили поделиться впечатлениями главы государства от интервью.

"По мере того, как оно (интервью - ИФ) будет подготовлено, как оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления", - заявил представитель Кремля.

Песков по просьбе журналистов объяснил, почему глава российского государства решил дать интервью именно Карлсону.

"У него позиция, которая отличается от остальных (западных СМИ - ИФ). Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать слова Карлсона о том, что за последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у Путина, и спросили правда ли, что в Кремле не получали ни одного запроса на встречу с российским руководителем от западных СМИ за прошедшие два года.

"Нет, господин Карлсон не прав. Собственно, он этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но, в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ: традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "все это СМИ, которые занимают однобокую позицию".

"Конечно же, никакого желания общаться с такими СМИ нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза", - добавил Песков.

Представитель Кремля также заявил журналистам, что появившаяся на ряде интернет-ресурсов "стенограмма" интервью Путина Карлсону является фейком.

"Очевидно, что речь идет об абсолютном фейке. Их очень много было, есть и будет, к ним нужно соответствующе относиться", - сказал Песков.

Вместе с тем он подтвердил, что интервью у президента РФ Карлсон брал лично, но отказался говорить о каких-то деталях подготовки к этой встрече, в частности, о том, проходил ли американский журналист карантин перед общением с Путиным. "По деталям мне нечего вам сообщить", - сказал Песков.

На вопрос, как в Кремле относятся к намерению Карлсона взять также интервью у президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что не может говорить о намерениях американского журналиста. "Это уже дело киевского режима, они много дают интервью", - добавил Песков.