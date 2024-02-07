WSJ сообщила о возможной публикации интервью президента РФ Такеру Карлсону 8 февраля

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным могут распространить 8 февраля. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Карлсон сообщил, что интервью опубликуют в соцсети X и на сайте TuckerCarlson.com (...) Вероятно, его опубликуют в четверг, сказали люди, знакомые с ситуацией", - говорится в публикации.

Накануне Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина в Москве. "Сегодня мы в Москве. И мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы скоро это сделаем", - сказал Карлсон в видеозаписи, опубликованной в его аккаунте в Х.

Объясняя решение добиться интервью, Карлсон отметил, что работа журналиста заключается том, чтобы информировать людей. По его словам, спустя почти два года с начала спецоперации России на Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе".

Карлсон добавил, что события на Украине значительно изменили, в частности, "мировые военные и торговые альянсы".

Кроме того, Карлсон утверждает, что администрация президента США еще несколько лет назад пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, по словам журналиста, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все равно приехал в Москву.

Он отметил, что не намерен навязывать какие бы то ни было идеи зрителям. Журналист считает, что каждый, посмотрев интервью, сможет сформировать собственную точку зрения на события в России и на Украине.

Карлсон также сообщил, что неоднократно обращался с запросом об интервью президента Украины Владимира Зеленского. "Надеюсь, он согласится", - сказал журналист.

Ранее на этой неделе ряд западных СМИ предположил, что прибывший в Москву Карлсон готовится взять интервью у президента РФ. В Кремле не стали комментировать возможность интервью Путина американскому журналисту. "Что касается возможных интервью с президентом, в том числе, зарубежным СМИ, то в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - заявил журналистам в минувший понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.