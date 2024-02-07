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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В США и НАТО заявили, что не влияют на кадровые решения в ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не оказывают влияния на Киев в вопросе о том, кто должен быть главкомом ВСУ, заявил на брифинге в Брюсселе в среду советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я могу сказать, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать как украинские власти, так и украинских военных (...). Решения о конкретных кандидатурах (в украинской армии - ИФ) остаются за Украиной, не нам принимать решения в этом процессе", - сообщил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с этим заявлением, добавив, что "это решение Украины, и у НАТО не может быть никакого мнения на этот счет".

Ранее ряд СМИ сообщил, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным и заявил о решении отправить его в отставку. Затем эта информация была опровергнута.

Владимир Зеленский Джейк Салливан Йенс Столтенберг НАТО США Украина
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