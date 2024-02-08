Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Вашингтоне назвали смену главкома ВСУ суверенным решением Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В администрации США назвали в четверг смену главнокомандующего ВСУ самостоятельным решением Киева и заверили, что американские официальные лица не имеют к этому отношения.

"Это суверенное решение властей Украины", - заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Со своей стороны, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что Вашингтон не принимал участие в обсуждении кадровых решений, касающихся ВСУ.

"У меня нет информации, которая бы указывала на то, что официальные лица из США обсуждали с украинскими коллегами эту тему (...). Это - решение Зеленского", - сказал он журналистам на брифинге.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины", - сообщил Зеленский в своём видеообращении в четверг вечером, сообщают украинские СМИ.

До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ цитируют заявление президента страны Владимира Зеленского в соцсетях: "Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас".

Зеленский подчеркнул, что он предложил Залужному и в дальнейшем быть в команде.

По информации украинских СМИ, бывший главнокомандующий ВСУ Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Владимир Зеленский Госдепартамент Джон Кирби США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьер-министром

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });