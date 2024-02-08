В Вашингтоне назвали смену главкома ВСУ суверенным решением Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В администрации США назвали в четверг смену главнокомандующего ВСУ самостоятельным решением Киева и заверили, что американские официальные лица не имеют к этому отношения.

"Это суверенное решение властей Украины", - заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Со своей стороны, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что Вашингтон не принимал участие в обсуждении кадровых решений, касающихся ВСУ.

"У меня нет информации, которая бы указывала на то, что официальные лица из США обсуждали с украинскими коллегами эту тему (...). Это - решение Зеленского", - сказал он журналистам на брифинге.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины", - сообщил Зеленский в своём видеообращении в четверг вечером, сообщают украинские СМИ.

До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ цитируют заявление президента страны Владимира Зеленского в соцсетях: "Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас".

Зеленский подчеркнул, что он предложил Залужному и в дальнейшем быть в команде.

По информации украинских СМИ, бывший главнокомандующий ВСУ Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.