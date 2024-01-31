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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Кремле заявили, что новости о Залужном свидетельствуют о проблемах Киева

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле отслеживают новости, связанные с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, эта ситуация свидетельствует о проблемах Киева после провалившегося контрнаступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, следят. Пока много вопросов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, очевидным остается одно: "У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно".

"Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима", - сказал Песков.

Песков сказал, что эти противоречия касаются "и военной верхушки, и гражданской". Он отметил, что "эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция".

Ранее ряд СМИ сообщили, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить главкома украинских войск в отставку. Затем эта информация была опровергнута.

Дмитрий Песков ВСУ Валерий Залужный Украина
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