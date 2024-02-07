Страны G7 хотят добиться, чтобы нефть РФ перевозилась западными танкерами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Страны G7 намерены принять меры для ограничения возможностей России по использованию "теневого флота" судов для транспортировки нефти, заявила Ольга Димитреску из Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

"Мы хотим вернуть эти объемы флоту судов G7, - цитирует агентство Bloomberg её выступление в подкасте страховщика NorthStandard. - Мы усложняем задачу России по использованию своего "теневого флота", что в свою очередь вернет объемы перевозок флоту G7, в котором поставщики услуг соблюдают потолок цен (price cap)".

В рамках этих усилий проводятся обсуждения с правительствами различных стран мира, затрагивающие вопросы морских и экологических рисков, которые возникают при использовании "теневого флота", добавила Димитреску.

"Во втором квартале, скорее всего, мы усилим контроль за соблюдением (потолка цен - ИФ) и продолжим принимать меры в отношении игроков, которые вовлечены в нечестные практики, - сказала она. - Нашим общим приоритетом является ужесточение надзора за соблюдением и исполнением этого механизма".

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырье продается выше установленного их правительствами потолка - price cap (c 5 декабря - $60 за баррель).

РФ запретила своим компаниям реализовывать сырье, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45 за баррель.