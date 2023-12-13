Потолок цен Евросоюза на российскую нефть не распространяется на Болгарию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Болгария, используя сделанное для нее временное исключение, покупает российскую нефть выше потолка цен, установленного ЕС, на законном основании, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

"Болгария пользуется временным исключением из общего запрета, введенного Европейским союзом на импорт российской нефти. Это исключение ограничено во времени. Его действие завершится 31 декабря 2024 года", - объяснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кроме того, потолок цен на нефть не применяется к этому импорту в Болгарию, учитывая, что он касается только транспортировки российской нефти морем в и между третьими странами, - продолжил Ферри. - Это исключение было предоставлено, чтобы гарантировать безопасность снабжения Болгарии" и напомнил, что "Болгария может в одностороннем порядке принять решение не использовать это исключение".

"Мы в курсе дискуссий в Болгарии о том, чтобы прекратить это исключение раньше, чем было предусмотрено. (...) И это вполне возможно", - резюмировал он.