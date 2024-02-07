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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Азербайджане явка на выборах президента составила 76,73%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Азербайджане на внеочередных выборах президента в среду проголосовали 4 млн 971 тыс. 032 избирателей, или 76,73% имеющих право голоса, сообщил заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев на брифинге.

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Голосование завершилось в 19:00 (18:00 по Москве).

Право голоса в Азербайджане имеют 6 млн 478 тыс. 840 избирателей.

В Азербайджане на президентских выборах в апреле 2018 года явка составила 74,51%.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзит-полов, Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, набирает 92-94%.

Официальные данные по выборам ЦИК Азербайджана планирует объявить в ближайшее время.

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