Алиев лидирует на выборах в Азербайджане после подсчета 54,47% голосов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции в среду заявил, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, набирает 92,1%.

Панахов подчеркнул, что на текущий момент ЦИК завершил подсчет 54,47%.

По его словам, Захид Орудж набирает 2,2% голосов, Фазиль Мустафа - 1,99%, Гудрят Гасанлиев - 1,78%, Рази Нуруллаев 0,79%, Эльшад Мусаев - 0,66%, Фуад Алиев - 0,48%.

Глава ЦИК подчеркнул, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей. "Для сравнения на выборах в 2018 году явка составила 74,5%, тогда проголосовало 3 млн 962,116 тыс. человек. Как видно, число принявших участие в выборах увеличилось более чем на 1 млн человек. Это очень хороший показатель активности избирателей", - добавил Панахов.