Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время голосования Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в стране и набирает 93,9%.

Такие данные привела в среду вечером американская Oracle advisory group, которая проводила экзит-пол.

Согласно опросу, остальные шесть кандидатов набрали от 0,3% до 1,8% голосов.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.

Предыдущие выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.

Алиев руководит Азербайджаном с октября 2003 года.