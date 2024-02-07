Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в стране и набирает 93,9%.
Такие данные привела в среду вечером американская Oracle advisory group, которая проводила экзит-пол.
Согласно опросу, остальные шесть кандидатов набрали от 0,3% до 1,8% голосов.
Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.
Предыдущие выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.
Алиев руководит Азербайджаном с октября 2003 года.