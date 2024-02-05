Нетаньяху заявил, что разбиты 75% батальонов ХАМАС в Газе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля разгромила 75% батальонов террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel.

Он уточнил, что военные разбили 18 из 24 батальонов ХАМАС, активно уничтожают систему подземных туннелей и находится на пути к полной победе. Тотальную победу он назвал единственным вариантом для Израиля, поскольку если не достичь этой цели, то атаки со стороны ХАМАС продолжатся.

Израильские военные активизируют наступление на севере сектора Газа, пишет The Times of Israel. Командир одной из бригад Итцик Коэн сообщил, что его подразделение "увеличивает скорость операций и давление на членов ХАМАС", которые остаются на севере анклава.

"Силы подразделения не допускают того, чтобы ХАМАС восстанавливал свои возможности, убивают сотни террористов и задерживают десятки других террористов", - сказал Коэн.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что продолжают наносить удары по позициям шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Армия Израиля обстреляла связанные с этой группировкой объекты после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары по северу Израиля.

В службах здравоохранения сектора Газа, которые контролирует ХАМАС, объявили, что с начала израильской операции в анклаве погибли уже 27,4 тысячи человек, еще 66,8 тысячи были ранены.

В секторе Газа сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, которая осложняется из-за активных боевых действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего очередного турне по Ближнему Востоку. Ожидается, что он посетит Египет, Катар и Израиль на этой неделе, где проведет переговоры о возможности достижения сделки об освобождении заложников.