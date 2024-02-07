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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны сообщило о жертвах в результате удара Израиля по городу Хомс в Сирии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили о последствиях авиаудара Израиля в ночь на среду по территории Сирии.

"7 февраля с 00:23 до 00:29 четыре тактических истребителя F-35 ВВС Израиля с территории Ливана без нарушения воздушного пространства Сирии нанесли удар восемью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в районе города Хомс. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, имеются жертвы среди мирного населения, в том числе женщины и дети", - заявил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что силы сирийских ПВО в ночь на среду отражали ракетную атаку Израиля, который нанес удар по объектам в районе города Хомс на севере Сирии.

Кулить также сообщил, что прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован два обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинциях Идлиб и Алеппо со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана".

Замруководителя российского Центра отметил и непрекращающиеся нарушения сирийского воздушного пространства авиацией международной коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-16 "коалиции", - добавил контр-адмирал.

Вадим Кулить Хомс Сирия Израиль Минобороны РФ
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