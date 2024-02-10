Израильские F-35 нанесли удар управляемыми авиабомбами по аэродрому в Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два тактических истребителя военно-воздушных сил Израиля в ночь на 10 февраля сбросили четыре управляемые авиабомбы на военные объекты в Сирии, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"10 февраля с 01:01 до 01:07 двумя тактическими истребителями F-35 ВВС Израиля со стороны южной части Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры военного назначения в районе аэродрома "Димас", - сказал контр-адмирал.

В результате израильского авиаудара нанесен материальный ущерб.